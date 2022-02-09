حادثة خطيرة ب”لوطوروت” البيضاء.. تصادم شاحنة و 15 سيارة و نقل ضحايا في حالة حرجة

2022-02-09 / 3:33 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقع حادث تصادم مروري وصفته مصادر هبة بريس بالخطير بعد أن اصطدمت حوالي 15 سيارة و شاحنة كبيرة الحجم مع بعضها البعض وسط الطريق السيار المداري بقلب الدار البيضاء.

و في التفاصيل ، أفاد شهود عيان لميكروفون هبة بريس بأن شاحنة من الحجم الكبير “رموك” زاغت عن مسارها بقلب “لوطوروت” المدارية وسط البيضاء مما تسبب في تصادم مجموعة من السيارات.

و تسبب هذا الحادث في إصابة عدد من سائقي السيارات حيث تم نقل عدد منهم للمستعجلات و حالة بعضهم تدعو للقلق، حيث أكد بعض الشهود الذين عاينوا الواقعة أن أحد الضحايا في حالة حرجة.

و مباشرة فور علمها بالحادث، انتقلت فرق الأمن المروري لعين المكان و ذلك لتسهيل حركة السير التي شهدت عرقلة كبيرة في مقطع طرقي يتسم أصلا بالاكتظاظ، فيما تم فتح تحقيق في الحادثة.

تفاصيل أوفى بخصوص حادثة التصادم المروري بقلب الدار البيضاء في هذا المقطع المصور:

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‫2 تعليقات

  1. كل هذا بسبب عدم احترام قوانين السير، اوعدم اعطاء الاسبقية الآخر او السرعة المفرطة واللامبالاة.لابد من وضع رادارات للسرعة وكذلك لمن لايحترم الضوء الاحمر والضرب من حديد على مخالفي قوانين السير.نسبة القتلى جد مرتفعة بالمغرب وكانوا في حرب.

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