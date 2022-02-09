منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية
نبيلة منيب

منيب للحكومة: “نحن في غنى عن الفتنة بين المشغلين و الأجراء”

2022-02-09 / 3:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد لجوء بعض القطاعات الوزارية لفرض جواز التلقيح على الموظفين و توعدهم بالاقتطاع من الأجور و منعهم من ولوج مقرات العمل ما لم يتلقوا الجرعات الثلاث من لقاح كورونا.

و قالت منيب من خلال مقطع فيديو بصفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سياسة الترهيب و الوعيد و التخويف أمر مرفوض سياسيا و أخلاقيا، و لا يجب الضغط على الموظفين لأن ذلك لن يجدي نفعا.

و شددت القيادية اليسارية على أن الإجراءات التي تحاول الحكومة فرضها على الأجراء و الموظفين عشوائية و تطبعها الارتجالية، لافتة الانتباه إلى أن فرض جواز التلقيح لن يسهم في تحسن الوضع الوبائي.

و وجهت منيب رسالة للحكومة قائلة بأنه يجب تفادي خلق الفتنة بين المشغلين و الأجراء لأن لا الظرفية و لا بلادنا تحتاجان لذلك، بل يجب تظافر جهود الجميع لخدمة الوطن و الرقي به و تطويره.

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‫2 تعليقات

  2. من يبحث عن الفتنة هي هذه السيدة لانها منذ بدات الجائحة وهي تشكك في كل شيء وترفض التلقيح رغم انها تسمي نفسها ممثلة للشعب وتقدم القدوة السيئة التي خلقت البلبلة بين المواطنين فالعالم كله اخذ التلقيح واتبتت الايام انه يساعدفي كبح المرض لكن منيب تعاند وعنادها اساء اليها كثيرا لانها تبحث عن البوز فقط بخالف تعرف.

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