منيب للحكومة: “نحن في غنى عن الفتنة بين المشغلين و الأجراء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد لجوء بعض القطاعات الوزارية لفرض جواز التلقيح على الموظفين و توعدهم بالاقتطاع من الأجور و منعهم من ولوج مقرات العمل ما لم يتلقوا الجرعات الثلاث من لقاح كورونا.

و قالت منيب من خلال مقطع فيديو بصفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سياسة الترهيب و الوعيد و التخويف أمر مرفوض سياسيا و أخلاقيا، و لا يجب الضغط على الموظفين لأن ذلك لن يجدي نفعا.

و شددت القيادية اليسارية على أن الإجراءات التي تحاول الحكومة فرضها على الأجراء و الموظفين عشوائية و تطبعها الارتجالية، لافتة الانتباه إلى أن فرض جواز التلقيح لن يسهم في تحسن الوضع الوبائي.

و وجهت منيب رسالة للحكومة قائلة بأنه يجب تفادي خلق الفتنة بين المشغلين و الأجراء لأن لا الظرفية و لا بلادنا تحتاجان لذلك، بل يجب تظافر جهود الجميع لخدمة الوطن و الرقي به و تطويره.

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