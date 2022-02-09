منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية
نبيلة منيب

منيب للحكومة: “نحن في غنى عن الفتنة بين المشغلين و الأجراء”

2022-02-09 / 3:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد لجوء بعض القطاعات الوزارية لفرض جواز التلقيح على الموظفين و توعدهم بالاقتطاع من الأجور و منعهم من ولوج مقرات العمل ما لم يتلقوا الجرعات الثلاث من لقاح كورونا.

و قالت منيب من خلال مقطع فيديو بصفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سياسة الترهيب و الوعيد و التخويف أمر مرفوض سياسيا و أخلاقيا، و لا يجب الضغط على الموظفين لأن ذلك لن يجدي نفعا.

و شددت القيادية اليسارية على أن الإجراءات التي تحاول الحكومة فرضها على الأجراء و الموظفين عشوائية و تطبعها الارتجالية، لافتة الانتباه إلى أن فرض جواز التلقيح لن يسهم في تحسن الوضع الوبائي.

و وجهت منيب رسالة للحكومة قائلة بأنه يجب تفادي خلق الفتنة بين المشغلين و الأجراء لأن لا الظرفية و لا بلادنا تحتاجان لذلك، بل يجب تظافر جهود الجميع لخدمة الوطن و الرقي به و تطويره.

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