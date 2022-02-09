الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

2022-02-09 / 2:53 مساءً
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هبة بريس - فاس

اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، زوال اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بحي التقدم بمدينة فاس، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في مجموعة من الأفعال الإجرامية، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظفا شرطة لاستعمال سلاحيهما الوظيفيين وإطلاق عيار تحذيري في الهواء، بينما أصاب العيار الثاني المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة الطبية بالمستشفى رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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