عن والدي ريان.. ياسين أحجام :”أجمل و أصدق كوبل رأيت في حياتي”
نجلاء مزيان : هبة بريس
نوه الفنان المغربي ياسين أحجام بالعلاقة الطيبة التي تجمع والدي الطفل ريان، و التي أبانا عليها خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي مرا بها.
و قال الفنان المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات:” الدرس المستفاد أيضا، هو وقوف الزوجين مع بعضهما في السراء و الضراء”.
و أضاف قائلا:” لم يتركها و لم تتركه خلال هاته المحنة، لا ذكورية و لا فينيزم في الأمر كله ، إنه درس الحب ،أجمل و أصدق كوبل رأيت في حياتي، تحمل و صبر و تؤدة و عزة نفس ، لا نحيب و لا ولولة ، الكرامة الجبلية”.
و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة ياسين أحجام، حيث أشادوا بالعلاقة الصادقة التي تجمع الزوجين و التي ظهرت خلال فاجعة طفلهما.
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Le meilleur duo est celui qui est toujours cohérent contre vents et marées. Et pas le problème le plus simple se termine entre eux
Le meilleur couple est celui qui est toujours cohérent contre vents et marées. Et pas le problème le plus simple se termine entre eux
يجب ان يكون التحام ومودة واخلاص وترابط قوي بين الزوج والزوجة دائما في السراء والضراء وان يكون تماسك قوي يجمع علاقتهما بابناىم حتى يكونو عبرة يضرب بها الامثال …
حضي كوبل اب وام ريان الذي وافته المنية عقب خروجه من النفق البئر الذي ظل عالقا فيه ما يزيد عن 100 ساعة اهتمام الراي العام والدولي والعالمي اذ اعتبرو صبرهم وترابطهم وامال عودة ابنهم لكن مشيئة الله كانت اقوى من كل شىء ومع ذالك ظل الكوبل الأبوي صبور جدا ..
قصة الكوبل ابوي الطفل ريان اعطت درسا عالمي وكانت عبرة خلصت في ما يلي يجب التماسك بين الابوين في الراء والضراء في كل شىء
قصة الثنائي الابوين كانت اقوى علاقة رايتها والذي جاء على لسان احد الفنانين ياسين احجام وكانت عبرة ونتمنى أن تكون درسا لجميع الاباء و الامهات ..
نتمنى ان تكون قصة كوبل الاب والام درسا يستفيد منه الجميع ..
العلاقة المتينة والقروية التي تجمع ابوي ريان المغفور له كانت قضية اهتمام رأي عام وطنية ودولية وكذا عالمية استخلصنا منها مدى الحب الذي يجمعهما والشراء والضراء ..
والله ما رايت كوبل اصدق من كوبل اب وام ريان فعلا نعم العلاقة الزوجية الناجحة دائمة في التصوير تجدهم في المقدمة الزوجة امام زوجها
الحياة الزوجية هي عبارة عن تجربة حياتيّة تضم الزوجين الذين يعيشان كشريكين في كلّ شيء، فهو اتّحاد رجل وامرأة في إطارٍ من الحقوق والواجبات يتضمّن تشابههما في أشياء واختلافهما كذلك في أشياء أخرى تتغيّر بحسب تغير الظروف والبيئة وغيرهما، ولذلك فإنّ لكلّ منهما شيئاً مختلفاً يقدّمه للآخر، فالزوج غالباً ما يقدّم الحماية ويوفّر ما تحتاجه العلاقة الزوجية من مادّيّات، بينما توفّر الزوجة الأمان والاستقرار للبيت وللزوج، وهي علاقة فريدة تستمرّ طوال الحياة، وتعني الحياة الزوجية أيضاً أن يقوم كلا الطرفين الذين يريدان قضاء بقيّة حياتهما مع بعضهما بترتيب أمورهما معاً
نمودج الكوبل الناجح أعطى بصمة حقيقية للاعتراف بمعنى الزوجية الحقيقية وكيفية التضحية في كل شىء ..
نتمنى ان تعمم قصة الكوبل الذي اظهر براعته في الحب والتماسك والعلاقة القوية فهي درس مهم للجميع ..
انتهت قصة ريان اللهم اغفر له ارزق اهله الصبر والسلوان يارب العالمين . وبداية موضوع المحروقات الذي شهر في الواجهة والزيادات الصاروخية بشكل سريع .
رسالة ريان كانت موضوع اهتمام الراي الوطني والدولي حضيت بشغف كبير وكذا في الوسط الفني والسياسي والمدني والعسكري وكان والديه موضوع اهتمام من حيث الصبر والاختبار الحقيقي الذي كانوا فيه كان ناجح 100/100
يجب على الدولة أن تعطي اهتمام للنساء القرويات الصبورات القويات وكذا التنمية القروية كبناء الطرقات ويشييد المساجد والمستوصفات والزيادة في عدد المدارس والفرعيات . للحد من نزوح القرويين الى المدينة وتشجيعهم ..
نساء القرويات نموذج في العطاء والصبر والنضال والكرم والعمل يجب الالتفاتة اليهم من اجل تشجيعهم واعطاءهم فرص للتنمية ذواتهم
يجب علينا ان نكون متحدين في الخير ومتضامنين في ما بعضنا وان يكون 5 فبراير يوم عالمي ووطني للتضامن حتى تعود العلاقات فيما بيننا متأخية ومتماسكة وقوية
اللهم ردنا اليك ردا جميلا يارب وان يعم التعاون فيما بيننا والتضامن والتنافس على فعل الخير
نتمنى من باقي الفنانين والمحسنين فتح مجال المبادرات للمناطق النائية التي تعاني سوء التغذية والمسالك الوعرة والاطفال المنقطعين عن الدراسة حتى يكون نوع من التوازن بين سكان المدن وسكان القرى
اخذ العبر والدروس من والدي ريان الذي اعطى روح التآخي والتضامن بين الناس في جميع أنحاء العالم