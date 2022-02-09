عن والدي ريان.. ياسين أحجام :”أجمل و أصدق كوبل رأيت في حياتي”

2022-02-09 / 1:58 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نوه الفنان المغربي ياسين أحجام بالعلاقة الطيبة التي تجمع والدي الطفل ريان، و التي أبانا عليها خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي مرا بها.

و قال الفنان المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات:” الدرس المستفاد أيضا، هو وقوف الزوجين مع بعضهما في السراء و الضراء”.

و أضاف قائلا:” لم يتركها و لم تتركه خلال هاته المحنة، لا ذكورية و لا فينيزم في الأمر كله ، إنه درس الحب ،أجمل و أصدق كوبل رأيت في حياتي، تحمل و صبر و تؤدة و عزة نفس ، لا نحيب و لا ولولة ، الكرامة الجبلية”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة ياسين أحجام، حيث أشادوا بالعلاقة الصادقة التي تجمع الزوجين و التي ظهرت خلال فاجعة طفلهما.

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