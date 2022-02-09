مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

الجامعة ترخص رسميا لجميع الأندية بالانتدابات الشتوية و تؤهل اللاعبين الجدد

2022-02-09 / 1:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد ترقب و انتظار لما سيسفر عنه اجتماع اللجان الجامعية المخول لها تأهيل عقود اللاعبين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صدر ظهر اليوم القرار النهائي فيما يخص هذا الموضوع الذي أثار ضجة كبيرة وصلت حد تلويح بعض الأندية بالانسحاب من البطولة.

و في هذا الصدد، عقدت لجنة المراقبة والتدبير، وفق بلاغ لجامعة الكرة، برئاسة عبد العزيز الطالبي اجتماعا خصص لموضوع تأهيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022.

و شهد الاجتماع وفق البلاغ نقاشات مستفيضة أخذت بعين الاعتبار ملتمسات جميع الأندية المعنية التي عبرت عن صعوبة الظرفية المالية الناتجة عن مخلفات الإجراءات المصاحبة لوباء كورونا في مقدمتها انخفاض مداخيل الشركات الداعمة وغياب مداخيل الجماهير.

كما راعى الاجتماع قبل اتخاذ القرار النهائي الإرادة الكبيرة التي أبدتها إدارات الأندية وانخراطها الكامل لتطبيق ما ورد في المذكرات السابقة الصادرة عن اللجان المختصة بشأن الحفاظ على الموازنة المالية وتقليص كتلة الأجور.

وبالنظر لالتزام جميع الأندية بالسقف لكتلة الاجور المحددة من طرف لجنة تدبير مالية الأندية في بداية الموسم الرياضي، فقد قررت اللجنتان الترخيص لجميع الأندية بالانتدابات الشتوية التي تتوفر على الشروط القانونية.

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