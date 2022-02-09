رئيسة المفوضية الأوربية تعزي في وفاة ريان وتشيد بالجهود “الجبارة” لفرق الإنقاذ

هبة بريس

تقدمت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء بالرباط، بتعازيها الحارة للشعب المغربي، على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان، بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون.

وأبرزت فون دير لاين، خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقب المحادثات التي أجرياها، أن “العالم أجمع حبس أنفاسه أمام هذه الفاجعة”، معربة عن تعازيها الحارة لوالدي الطفل وللشعب المغربي قاطبة.

كما أشادت بالجهود “الجبارة” التي بذلتها فرق الإنقاذ، معبرة عن حزنها للنهاية المأساوية لهذا الحادث.

وقالت السيدة فون دير لاين، التي بدأت أمس الثلاثاء زيارة إلى المغرب، تعد الأولى لها إلى المملكة بصفتها رئيسة للمفوضية الأوربية، “إننا نقف إلى جانبكم في هذه اللحظات الصعبة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث المأساوي أثار موجة واسعة من التضامن الوطني والتعاطف الدولي.

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