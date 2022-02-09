أكادير : قرار لادارة الحموشي يبعد مسؤولا أمنيا كان محط شكايات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن تعليمات صارمة صدرت من الحموشي، تتعلق بتنقيل مسؤول أمني برتبة عميد شرطة كان يشتغل بإحدى مفوضيات أكادير الكبير، في اتجاه احدى المدن المجاورة لاكادير.

وأضافت نفس المصادر ، ان الأمر يتعلق بإجراء تأديبي تم مباشرة بعد تحقيقات ميدانية معمقة بذات المفوضية باشرتها بمهنية كبيرة لجان تفتيش مركزية أفضت نتائجها للوقوف على اختلالات بعيدة كل البعد عن تعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني التي ما فتئت توصي دائما بضرورة استحضار معايير العمل والانضباط ،وتقديرحجم المسؤولية الأمنية الملقاة على عاتق كل موظف بمختلف رتب وأسلاك جهاز الشرطة ،وذلك لضمان الشفافية والاستقامة والتخليق بعيدا عن الحيف والتلفيق.

هذا ويبقى شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة وبشكل صارم من بين الحسنات التي تحسب لفترة الحموشي وذلك من خلال تفعيل واستمرار آليات المراقبة والتفتيش بهذا المرفق والرامية للحفاظ على كرامة الوظيفة وصونا لصورة المؤسسة الأمنية التي كانت حريصة دائما على طمأنينة موظفيها ومرتفقيها على حد سواء.

و للإشارة فالعميد المذكور كان مؤخرا مثار تذمر عدد من الصحفيين مهنيين ومعهم قبل أشهر العديد من العائلات القاطنة بمنطقة ايمينتانوت، والتي تنتظر بفارغ الصبر كلمة القضاء بعد توجيه العديد من الشكايات ونشر العشرات من الفيديوات على منصة اليوتوب تطالب سلطات عليا من أجل التدخل ،مرفوقة بأدلة دامغة ضد هذا العميد،في قضايا مختلفة لا زالت سارية بمحاكم مراكش سنتطرق لها مستقبلا بتفصيل حال التوصل بالأحكام النهائية .

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