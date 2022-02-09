بعد انفصال دام لشهرين.. هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب?

هبة بريس - وكالات

فجر منظّم الحفلات المصري يوسف دندش، صباح اليوم الأربعاء، مفاجأة مدوية، معلناً عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال في تصريح صحافي، إن صاحبة “آه ياليل” عادت منذ أيام إلى طليقها، مضيفا أنه حاول التواصل معها قبل أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي ردّ على هاتفها، حيث وجه مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفا إياهما بالصديقين العزيزين.

بدورها، أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة خبر عودة الثنائي، حيث نشرت صورة تجمع الزوجين وكتبت عليها “عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب”، وعلّقت على الصورة بقولها: “كنت متأكدة إنها زوبعة بفنجان، وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض، فكنت متأكدة إنهم حيرجعوا لبعض… ألف مبروك شيرين وحسام”.

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