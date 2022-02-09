يحدث في البيضاء.. فيلات فخمة مملوكة لمجلس المدينة مكتراة بدراهم معدودات

2022-02-09 / 10:19 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

فجر مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء فضيحة من العيار الثقيل حيث كشفوا وجود فيلات مملوكة للمجلس و مفوتة لأشخاص ذاتيين و معنويين مقابل سومة كرائية بسيطة.

و لم يستسغ عدد من أعضاء المجلس الحالي للعاصمة الاقتصادية وجود مجموعة من الممتلكات العقارية و منها فيلات بأماكن حيوية وسط المدينة و كذا محلات تجارية في أحياء معروفة برواجها التجاري، مكتراة بدراهم معدودات.

و كشف أعضاء المجلس أن مداخيل هاته الممتلكات لا تشكل سوى رقم بسيط من مجموع إيرادات الجماعة، حيث لا يتعدى الرقم 400 مليون سنويا علما أن بعض الفيلات و المحلات مفوتة بسومة كرائية قيمتها 100 درهم شهريا.

و يروم المجلس الحالي القطع مع سياسة الريع في ظل استفادة شخصيات معروفة من هاته الممتلكات و خاصة التجارية منها التي تدر على أصحابها مداخيل يومية خيالية بينما سومتها الكرائية ضعيفة جدا.

و قرر مجلس المدينة إعادة إحصاء ممتلكات الجماعة و النظر في سومتها الكرائية عبر مراجعة العقود مع المكترين الذين ظلوا يستغلون تلك العقارات لسنوات طويلة دون أن تستفيد الجماعة من ممتلكاتها بالشكل الأمثل.

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تعليق واحد

  1. و الموظف العادي يقتني شقة سكنية لأبنائه بأثمنة و فائدة جد مرتفعة و يتابعونك بإجراء التأكد من ثمن الشقق و زيادة الضرائب
    الله ينعل اللي ما يحشم
    بلاد الفوضى و الريع الله ياخد فيكم الحق و سنلتقي عند الله حيث الحساب بالقسطاس.

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