ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
الصورة تعبيرية

الPPS يدعو الحكومة إلى التدخل لضبط أسعار المحروقات

2022-02-09 / 9:43 صباحًا
2
هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، في الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، وفي الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات.

وفي هذا الصدد، استحضر الحزب، التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، و على أوضاع المقاولات الوطنية.

ودعا الحزب، الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيسة المفوضية الأوربية تعزي في وفاة ريان وتشيد بالجهود “الجبارة” لفرق الإنقاذ

رئيسة المفوضية الأوربية تعزي في وفاة ريان وتشيد بالجهود…

2022-02-09 / 11:59 صباحًا
Photo of أكادير : قرار لادارة الحموشي يبعد مسؤولا أمنيا كان محط شكايات

أكادير : قرار لادارة الحموشي يبعد مسؤولا أمنيا كان…

2022-02-09 / 11:33 صباحًا
Photo of الPPS يدعو إلى وضع خطة استعجالية لمواجهة الخصاص المائي

الPPS يدعو إلى وضع خطة استعجالية لمواجهة الخصاص المائي

2022-02-09 / 11:15 صباحًا
Photo of عمليات أمنية بفاس تسفر عن إيقاف عدد من المبحوث عنهم

عمليات أمنية بفاس تسفر عن إيقاف عدد من المبحوث…

2022-02-09 / 10:24 صباحًا
Photo of يحدث في البيضاء.. فيلات فخمة مملوكة لمجلس المدينة مكتراة بدراهم معدودات

يحدث في البيضاء.. فيلات فخمة مملوكة لمجلس المدينة مكتراة…

2022-02-09 / 10:19 صباحًا
Photo of محاكمة “أساتذة سطات”.. أحد أطراف الدفاع يرفض حضور “مجلس بوعياش”

محاكمة “أساتذة سطات”.. أحد أطراف الدفاع يرفض حضور “مجلس…

2022-02-09 / 10:02 صباحًا
Photo of من الأمم المتحدة.. حيار: تعميم التغطية الاجتماعية ورش ملكي لكل المغاربة

من الأمم المتحدة.. حيار: تعميم التغطية الاجتماعية ورش ملكي…

2022-02-09 / 9:53 صباحًا
Photo of بالداخلة.. الوزير صديقي يطلع على مشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء

بالداخلة.. الوزير صديقي يطلع على مشاريع للصيد البحري وتربية…

2022-02-09 / 9:09 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-09 / 7:00 صباحًا
Photo of البحرية الملكية تنقذ 53 مهاجر سري فوق سواحل طرفاية

البحرية الملكية تنقذ 53 مهاجر سري فوق سواحل طرفاية

2022-02-08 / 10:54 مساءً

‫2 تعليقات

  1. لحد الان منذ تنصيب الحكومة الجديدة والمغرب يعرف الزيادات المتتالية في أغلب المواد مضت 100يوم على الحكومة وجاء رئيسها وشنا اوذانها بما أنجز وسينجز.ولكن الحقيقة هي أن لا إنجاز على الواقع والمواطن وسط زوبعة الغلاء واخيرا وليس أخيرا المحروقات التي ارتفعت بشكل مهول فمنها دور الحكومة اذا لم تكن لها مخرجات للحد من هذه الزيادات والتي داءما تربطها بالسوق العالمية مع العلم ان انخفاض المحروقات في السوق العالمية لا يظهر بصورة جلية على أتمناه في المغرب ولكن السؤال هو من هم المتحكمون في السوق الداخلية المغربية؟؟؟الكل يعلم

  2. عندا كنتم في الحكومة ماذا قدمتم لهذا الشعب من منجزات؟
    واليوم عندما لم تجدوا قدما في هذه الحكومة تدعون انكم تدافعون عن الشعب. بالنسبة لي فانني لا اتق في اي حزب لكوني من مناضلي حزب عريق واستولى عليه عدمي الضمير والانسانية ناسين نضالات الممناضلين من تعديب ونفي وسجن في سبيل الوطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق