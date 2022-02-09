الPPS يدعو الحكومة إلى التدخل لضبط أسعار المحروقات
هبة بريس - الرباط
تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، في الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، وفي الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات.
وفي هذا الصدد، استحضر الحزب، التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، و على أوضاع المقاولات الوطنية.
ودعا الحزب، الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
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2 تعليقات
لحد الان منذ تنصيب الحكومة الجديدة والمغرب يعرف الزيادات المتتالية في أغلب المواد مضت 100يوم على الحكومة وجاء رئيسها وشنا اوذانها بما أنجز وسينجز.ولكن الحقيقة هي أن لا إنجاز على الواقع والمواطن وسط زوبعة الغلاء واخيرا وليس أخيرا المحروقات التي ارتفعت بشكل مهول فمنها دور الحكومة اذا لم تكن لها مخرجات للحد من هذه الزيادات والتي داءما تربطها بالسوق العالمية مع العلم ان انخفاض المحروقات في السوق العالمية لا يظهر بصورة جلية على أتمناه في المغرب ولكن السؤال هو من هم المتحكمون في السوق الداخلية المغربية؟؟؟الكل يعلم
عندا كنتم في الحكومة ماذا قدمتم لهذا الشعب من منجزات؟
واليوم عندما لم تجدوا قدما في هذه الحكومة تدعون انكم تدافعون عن الشعب. بالنسبة لي فانني لا اتق في اي حزب لكوني من مناضلي حزب عريق واستولى عليه عدمي الضمير والانسانية ناسين نضالات الممناضلين من تعديب ونفي وسجن في سبيل الوطن.