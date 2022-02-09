الPPS يدعو الحكومة إلى التدخل لضبط أسعار المحروقات

هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، في الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، وفي الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات.

وفي هذا الصدد، استحضر الحزب، التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، و على أوضاع المقاولات الوطنية.

ودعا الحزب، الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.

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