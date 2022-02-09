“الفيفا”: 17 مليون طلب للحصول على تذاكر المونديال خلال 20 يوما

2022-02-09 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن أكثر من 17 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم طلبوا الحصول على تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022، خلال مرحلة المبيعات الأولى التي استمرت على مدى 20 يوما فقط.

وقال “فيفا” إن الطلبات تدفقت من مختلف دول العالم وأبرز هذه الدول: “الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والسعودية والإمارات والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن المشجعين من داخل دولة قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.

وأضاف فيفا، أن عدد الطلبات لحضور المباراة النهائية وصل إلى “1.8 مليون طلب تذكرة”.

ووفقا لبيان “فيفا” سيتحقق مركز التذاكر التابع له من امتثال الطلبات المقدمة خلال مرحلة المبيعات الأولى، التي انطلقت في 19 يناير الماضي، للشروط، قبل تخصيص التذاكر لأصحابها.

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