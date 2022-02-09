(FILES) In this file photo taken on December 1, 2021, Second Gentleman Doug Emhoff gestures as he speaks during a menorah lighting ceremony in celebration of Hanukkah in the East Room of the White House in Washington, DC, on December 1, 2021. - The husband of US Vice President Kamala Harris was evacuated on February 8, 2022 after a reported bomb threat at the Washington high school he was visiting to celebrate African American history, officials said. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إجلاء زوج نائبة الرئيس الأميركي من مدرسة ثانوية

2022-02-09 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أجلي دوغلاس إمهوف، السيد الثاني وزوج نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، من مدرسة ثانوية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، بعد تهديد بوجود قنبلة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وكان إمهوف في زيارة لمدرسة دنبار الثانوية، للاحتفال بشهر “تاريخ السود”، وكان يشارك في جولة حوالي الساعة الثانية ظهرا عندما رافقته قوات الخدمة السرية (الحرس الرئاسي) خارج المبنى بشكل سريع، بحسب شبكة “سي أن بي سي”.

وقالت شبكة “إي بي سي نيوز” إن السيد الثاني بدأ جولة في المتحف التابع للمدرسة، وخلال خمس دقائق أتى عنصر من فريقه الخدمة السرية الخاص به وهمس في أذنه: “علينا أن نذهب”، ليخرجوا به من المبنى ويركب سيارة كانت تنتظره.

وذكرت “إي بي سي نيوز” أنه تم إخلاء المعلمين والأساتذة بإشعار عبر الإذاعة المدرسية.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم مدارس مقاطعة كولومبيا (أي العاصمة واشنطن)، إنريكي غيتيريز، إن المدرسة تعرضت لتهديد بوجود قنبلة، ولم يتضح على الفور إن كان التهديد مرتبطا بوجود إمهوف في المبنى أم بسبب النشاط الخاص بالاحتفال بتاريخ السود.

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