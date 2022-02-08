البحرية الملكية تنقذ 53 مهاجر سري فوق سواحل طرفاية

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن وحدات تابعة للبحرية الملكية تعمل فوق سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، تمكنت في الايام القليلة الماضية، من اعتراض قارب مطاطي كان يحمل على متنه مهاجرين سريين ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم نساء كانوا في ظروف صعبة على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع، حسب ما علم لدى مصدر أمني من طرفاية.

وأوضح المصدر ذاته، أن ضحايا قوارب الموت الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء طرفاية الأقرب وتسليمهم إلى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، وذلك بحضور السلطات المحلية المرابطة بالميناء المذكور، مدججة بالقوات العمومية والوقاية المدنية.

وبعد مجموعة من الأبحاث المعمقة المتعلقة بالقضية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، والتي مكنت من الاهتداء إلى 3 أشخاص يشتبه في تنظيمهم للهجرة السرية حيث تم اعتقالهم من طرف مصالح سرية الدرك الملكي بطرفاية.

وتجدر الإشارة، إلى المقيمين الغير الشرعيين المنحدرين من دول افريقية جنوب الصحراء، اضحوا يترأسون شبكات الهجرة السرية وينظمونها بسبب سهولة تواصلهم مع المهاجرين الراغبين في الهجرة إلى الضفة الأخرى وجلبهم من بلدنهم الأصلية إلى المغرب.

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