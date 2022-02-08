بعد 60 عاما.. ماكرون يكرّم ضحايا “من أجل السلام في الجزائر”

هبة بريس _ الرباط

كرّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الضحايا التسعة الذين قُتلوا قبل 60 عاماً في محطة مترو شارون بباريس خلال تظاهرة “من أجل السلام في الجزائر”، قمعتها الشرطة الفرنسية بعنف يومها.

وماكرون هو أول رئيس فرنسي يكرّم ضحايا التظاهرة التي جرت في الثامن من فبراير 1962 ونظمتها أحزاب اليسار، ولا سيما الحزب الشيوعي الفرنسي.

وبالنيابة عن ماكرون، وضع قائد شرطة باريس ديدييه لالمان إكليلًا من الزهور، الثلاثاء، خلال مراسم أقيمت في مقبرة بيير لاشيز في باريس، بمناسبة الذكرى الستين للحادثة.

وقال ماكرون في بيان مقتضب إنّه “في الثامن من فبراير 1962، تم تنظيم تظاهرة موحدة في باريس من أجل السلام والاستقلال بالجزائر وضدّ الهجمات التي نفّذتها المنظمة المسلّحة السريّة، وقد قمعت بعنف من قبل الشرطة: فقد تسعة أشخاص أرواحهم وأصيب مئات آخرون بجروح”.

وأضاف “بعد ستين عاما على هذه المأساة، أحيّي ذكرى الضحايا وعائلاتهم”.

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