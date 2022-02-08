Attendees gather during a ceremony organised by the "Verite et Justice pour Charonne" (Truth and Justice for Charonne) committee in memory of the nine people killed by the French police during the February 1962 demonstration against the OAS and for peace in Algeria, at the Charonne metro station in Paris on February 8, 2022. - On February 8, 1962, a demonstration for peace in Algeria resulted in nine deaths at the Charonne metro station in Paris and became, shortly before the end of the Algerian war, a bloody symbol of state repression. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

بعد 60 عاما.. ماكرون يكرّم ضحايا “من أجل السلام في الجزائر”

2022-02-08 / 10:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كرّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الضحايا التسعة الذين قُتلوا قبل 60 عاماً في محطة مترو شارون بباريس خلال تظاهرة “من أجل السلام في الجزائر”، قمعتها الشرطة الفرنسية بعنف يومها.

وماكرون هو أول رئيس فرنسي يكرّم ضحايا التظاهرة التي جرت في الثامن من فبراير 1962 ونظمتها أحزاب اليسار، ولا سيما الحزب الشيوعي الفرنسي.

وبالنيابة عن ماكرون، وضع قائد شرطة باريس ديدييه لالمان إكليلًا من الزهور، الثلاثاء، خلال مراسم أقيمت في مقبرة بيير لاشيز في باريس، بمناسبة الذكرى الستين للحادثة.

وقال ماكرون في بيان مقتضب إنّه “في الثامن من فبراير 1962، تم تنظيم تظاهرة موحدة في باريس من أجل السلام والاستقلال بالجزائر وضدّ الهجمات التي نفّذتها المنظمة المسلّحة السريّة، وقد قمعت بعنف من قبل الشرطة: فقد تسعة أشخاص أرواحهم وأصيب مئات آخرون بجروح”.

وأضاف “بعد ستين عاما على هذه المأساة، أحيّي ذكرى الضحايا وعائلاتهم”.

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