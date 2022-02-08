جرسيف :قائد يتسبب في مصرع ثلاثيني في حادثة سير

هبة بريس _ جرسيف

تسبب قائد من تنغير في مصرع ثلاثيني قبل قليل من مساء يوم الثلاثاء 08 فبراير بالطريق الوطنية رقم 15في حادثة سير وقعت بطريق صاكا

وحسب مصادر من عين المكان، فإن الضحية كان يهم بعبور الطريق قبل أن تصدمه سيارة القائد من نوع داسيا دوستر تابعة للداخلية ،ويلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وفور علمها بالخبر حلّت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجرسيف من أجل فتح تحقيق في ملابسات الحادث فيما ،تم نقل جثة الهالك التي تظل مجهولة إلى حدود كتابة هذه الاسطر إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف.

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