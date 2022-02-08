سلطات شفشاون ترفض استغلال اسرة ريان وتدعو لضبط التبرعات
هبة بريس – مكتب طنجة
قال بلاغ لعمالة إقليم شفشاون أنه قد تم في الآونة الأخيرة رصد عدد من المبادرات، على شبكات التواصل العمومي، من داخل المغرب وخارجه، وبصيغ وأشكال مختلفة، تحاول استغلال حادثة وفاة الطفل ريان أورام، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، وذلك تحت ذريعة جمع تبرعات نقدية أو عينية لفائدة أسرة الفقيد.
وأفاد البلاغ، بأن المقتضيات القانونية الوطنية، تضبط وتقنن عمليات ومسطرة التماس الإحسان العمومي، ومختلف المبادرات والدعوات التي تهدف إلى جمع التبرعات وتقديم المساعدات، وذلك حماية للفئات التي قد تتضرر من ذلك، بما فيها أسرة المرحوم ريان، في هذه الحالة، طبقا للفصل الأول من القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
واضاف البلاغ فإن أسرة المرحوم ريان، التي هي على علم بمثل هذه التصرفات، ترفض استغلال البعض لظروفها الإنسانية، تحت ذريعة تقديم مساعدات لفائدتها في هذا الظرف الأليم.
وأكد البلاغ أن الجميع مدعو، أمام هذا الوضع، للالتزام بالنصوص القانونية، ولتبليغ السلطات المختصة عن الممارسات المخالفة للقانون في هذا الشأن، والتي تسيء للتقاليد الأصيلة للشعب المغربي، في مجال التضامن النبيل.
22 تعليقات
كفى من هذا الموضوع الذي أخد أكثر مما يستحق.
فريان ليس الأول ولا الأخير في مثل هاته المآسي هناك الآلاف من الأطفال يموتون بالسرطان والحروب يعانون الأمرين مع أهاليهم أوفى مخيمات اللاجئين وفي المغرب المنسي ولا أحد يتكلم عنهم.
وفاة ريان أصبحت موضوع سياسي أكثر ماهو إجتماعي.
وحتى والدي ريان وعائلته إستغلوا الموضوع أكثر من اللازم لجمع التبرعات التي فاقت مئات الملايين والسكن ووووو فأصبحو بين عشية وضحاها من…. بدون تعليق.
كفى ثم كفى.
الحمد لله السلطات عملت كل مافي وسعها وجهدها لإنقاده ثم لمواسات أهله وحتى صاحب الجلالة الملك محمد السادس هاتفهم وآزرهم في محنتهم.
إذا كفى من هذا الموضوع والتفتو لأطفال آخرين لا معيل لهم ولأهليهم سوى الله سبحانه وتعالى.
الدولة المغربية هيا المسؤلة الؤلة المواطن المغربي فل البوادي لايتوفر لأعلى الماء ولاعلى كهرباء هاذي الأسي يعيشها الشعب المغربي ومصاصين الدماء ينهبون أموال الشعب المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم