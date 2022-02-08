سلطات شفشاون ترفض استغلال اسرة ريان وتدعو لضبط التبرعات
هبة بريس – مكتب طنجة
قال بلاغ لعمالة إقليم شفشاون أنه قد تم في الآونة الأخيرة رصد عدد من المبادرات، على شبكات التواصل العمومي، من داخل المغرب وخارجه، وبصيغ وأشكال مختلفة، تحاول استغلال حادثة وفاة الطفل ريان أورام، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، وذلك تحت ذريعة جمع تبرعات نقدية أو عينية لفائدة أسرة الفقيد.
وأفاد البلاغ، بأن المقتضيات القانونية الوطنية، تضبط وتقنن عمليات ومسطرة التماس الإحسان العمومي، ومختلف المبادرات والدعوات التي تهدف إلى جمع التبرعات وتقديم المساعدات، وذلك حماية للفئات التي قد تتضرر من ذلك، بما فيها أسرة المرحوم ريان، في هذه الحالة، طبقا للفصل الأول من القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
واضاف البلاغ فإن أسرة المرحوم ريان، التي هي على علم بمثل هذه التصرفات، ترفض استغلال البعض لظروفها الإنسانية، تحت ذريعة تقديم مساعدات لفائدتها في هذا الظرف الأليم.
وأكد البلاغ أن الجميع مدعو، أمام هذا الوضع، للالتزام بالنصوص القانونية، ولتبليغ السلطات المختصة عن الممارسات المخالفة للقانون في هذا الشأن، والتي تسيء للتقاليد الأصيلة للشعب المغربي، في مجال التضامن النبيل.
تعليق واحد
العبرة التي يجب ان نستخلصها من حادث الطفل ريان هو ان يعمل المغرب والمغاربة كلهم على الوقاية لتفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة .وان يصدر قانون
الزامي و صارم في هذا الشأن .والضرب بيد من حديد على كل ممن يخرق هذا القانون.
ومن جهة أخرى يجب على الدولة والمغاربة كافة والمجتمع المدني الخ…. المؤازرة ومساعدة الفئات الهشة التي تعاني من الأمراض والاعاقات والفقر المدقع.وليس فقط اب الطفل ريان الذي اصبح الان ثريا و تتقاطر عليه الأموال من كل جانب.اذن يجب الالتفاف حول الناس الاخرين الذين يعانون المرارة في العيش .وليس الذين يستغلون المآسي لاجل جمع الثروات.فلا نغطي الشمس بالغربال.