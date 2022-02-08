جواز التلقيح…بركة يجبر الموظفين على التلقيح ويهدد بالاقتطاع من الأجور

2022-02-08 / 9:34 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم ان وزارة التجهيز والماء قد هددت غير الملقحين ضد “كوفيد 19″، بالمنع من ولوج مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة تعمد انقطاع، ما سيقود إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حقهم.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين 14 فبراير الجاري، وفق ما ورد في مذكرة تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء،.

ووجّه الكاتب العام لوزارة نزار بركة، تعليماته إلى المدراء العامين والمركزيين والمدراء الجهويين والإقليميين، بالتطبيق الصارم لما أعلن عنه من إجراء، وشدد على وجوب موافاة مديرية الموارد البشرية عاجلا بلائحة الموظفين غير الملحقين وتحيينها أسبوعيا بالذين تلقوه ابتداء من الأسبوع الجاري.

وتبعا للمذكرة الوزارية نفسها، فإنه سيتم إقرار مراقبة صارمة على ولوجيات مصالح الوزارة بالنسبة للموظفين والمرتفقين على حد السواء، تحت طائلة المنع من ولوج الإدارة، فيما سيجري الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، لولوج مقر العمل أو المرفق الإداري فور تمنيعهم بالجرعة الأولى والثانية.

وأكدت المذكرة أن الموظفين غير الملقحين سيعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، إذ سيجري اتخاذ في حقهم المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، لافتة إلى أن هذه القرارات تأتي تبعا للمخرجات الاستعجالية للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي، مع مدراء الموارد البشرية والكتاب العامين للقطاعات الوزارية.

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