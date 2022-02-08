مسلمو أمريكا.. يتبرعون بمبالغ مالية كبيرة لفائدة أسرة ريان

2022-02-08 / 9:16 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن مركز آدام وهو هو مركز إسلامي يتواجد مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط فيه الجالية المسلمة من مختلف الجنسيات، انه جمع مجموعة من تبرعات بقيمة 130 الف دولار او ما يعادل 130 مليون سنتيم مغربية ، لفائدة اسرة ريان.

وجاء في تعريف هذه الحملة برعاية مركز آدامز ، وهو منظمة غير ربحية مسجلة 501 (c) 3 للمساعدة في دعم أسرة ريان. لدى LaunchGood القدرة على رد الأموال إلى جميع المتبرعين أو سيتم الاحتفاظ بالدفع معلقًا حتى نضع مسارًا واضحًا ومستمرًا لصرف الأسرة. سيتم صرف جميع الأموال مباشرة إلى عائلة ريان أورام. سيواصل فريقنا تحديث التقدم.

المركز قال ان التبرعات ستذهب لدعم الأسرة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات الخيرية المعترف بها لضمان وصول التبرعات لعائلة ريان.

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