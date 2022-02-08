جواز التلقيح .. وهبي يفتتح عصا الاقتطاع من الأجور في وجه موظفي العدل
اتخد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل قرارا جديدا يخص تدابير العمل لمكافحة وباء كورونا.
واصدر وهبي دورية، يقول فيها إنه “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع
و دعت الدورية إلى منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل.
وتوعدت الوزارة الوصية على قطاع العدل باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
4 تعليقات
حكومة فاشلة منذ،بدايتها واي شخص،ذخل الحكومة يقلب،وجهه ويعود انسانا،اخر،يصدر قوانين غير قانونية على هذا المجتمع المغربي المغلوب على امره
حكومة فاشلة وتريد أن تشعل الفتنة في المجتمع واخاف إذا اشتعلت أن لا يستطيعوا اطفائها
حكومة فاشلة ضعيفة الشخصية ننتظر إنجازات لا ننتظر مثل هذا الهراء .
بجب فقط محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات احمد الدي ضلم المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة زج بهم في السجن ضلما بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة وعانو الأمرين ومازالو يعانون وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب اللهم قد بلغت