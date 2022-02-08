رئيسة المفوضية الأوروبية تحل اليوم الثلاثاء بالرباط

2022-02-08 / 8:26 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء بالرباط.

ولدى وصولها إلى مطار الرباط-سلا، وجدت المسؤولة الأوربية في استقبالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

ويتعلق الأمر بالزيارة الأولى للسيدة فون دير لاين إلى المغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر قد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذه الزيارة “تندرج في سياق الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحرص رئيسة المفوضية على تعزيزها”.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 في بروكسيل “الشراكة الأورو-مغربية من أجل ازدهار مشترك” والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية.

وتتمحور هذه الشراكة حول أربع مجالات مهيكلة، تتمثل في تقارب القيم، والتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، والمعرفة المشتركة، ثم التشاور السياسي والتعاون المتقدم في قضايا الأمن.

كما تقوم على محورين رئيسيين يهمّان التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ، والتعاون في مجال التنقل والهجرة.

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تعليق واحد

  1. وش دخلت بالجواز اللقاح و لا غير على الشعب الفقير و الضعيف ام الاغنياء في الطائراة الخصة و ادخل من اباب خاصة و بدون كنطرول و لا اختبار لكرونة ولا ولا .

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