وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية

2022-02-08 / 8:19 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن أنصار الجماعات المتطرفة الأجنبية يشجعون على تنفيذ هجمات مشابهة للهجوم الذي نفذ على الكنيس اليهودي بولاية تكساس، خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في النشرة الدورية الخاصة بالتهديدات الإرهابية، إن “الهجوم الأخير على كنيس يهودي في مدينة كوليفيل بولاية تكساس يسلط الضوء على التهديد المستمر بالعنف على أساس دوافع عنصرية أو دينية، فضلاً عن التهديدات التي تستهدف المنظمات الدينية”.

وأوضحت الوزارة أن “التهديدات الإرهابية الأساسية في الولايات المتحدة لا تزال تنبع من مرتكبي الجرائم المنفردين أو خلايا صغيرة من الأفراد الذين جرى زيادة الضغائن لديهم بشكل متزايد من خلال استهلاك محتوى معين على الإنترنت”.

وحذرت من أن “المتطرفين سوف يواصلون استهداف الأماكن المزدحمة التي يُنظر إليها تقليديا على أنها أهداف سهلة، مثل المراكز التجارية والتجمعات العامة، وبعض المرافق الحكومية ودور العبادة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنك الدولي: تلوث السماء والبحار يتسبب في تكلفة اقتصادية “كبيرة

البنك الدولي: تلوث السماء والبحار يتسبب في تكلفة اقتصادية…

2022-02-08 / 9:08 مساءً
Photo of أرباح “فايزر” تتضاعف إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات لقاح كورونا

أرباح “فايزر” تتضاعف إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات…

2022-02-08 / 6:44 مساءً
Photo of بعد مأساة “ريان” .. حملة في الجزائر لردم الآبار الخطرة

بعد مأساة “ريان” .. حملة في الجزائر لردم الآبار…

2022-02-08 / 6:14 مساءً
Photo of بلجيكا.. السلطات تقوم بعمليات تفتيش واسعة وتوقف 13 شخصا بتهمة “التطرف”

بلجيكا.. السلطات تقوم بعمليات تفتيش واسعة وتوقف 13 شخصا…

2022-02-08 / 3:04 مساءً
Photo of بعد حادثة الطفل ريان.. وفاة طفل سقط في بئر بليبيا

بعد حادثة الطفل ريان.. وفاة طفل سقط في بئر…

2022-02-08 / 2:18 مساءً
Photo of اشتباكات مع الحوثيين على الحدود السعودية تخلف قتلى وجرحى

اشتباكات مع الحوثيين على الحدود السعودية تخلف قتلى وجرحى

2022-02-08 / 12:48 مساءً
Photo of عائلة فواز القطيفان تعلن جمع المبلغ المطلوب و عصابة المختطفين تقطع التواصل

عائلة فواز القطيفان تعلن جمع المبلغ المطلوب و عصابة…

2022-02-08 / 11:42 صباحًا
Photo of السعودية تعلن عن شروط جديدة لأداء العمرة أو الزيارة

السعودية تعلن عن شروط جديدة لأداء العمرة أو الزيارة

2022-02-08 / 10:30 صباحًا
Photo of الجزائر: متحور “أوميكرون” يشكل 95% من الإصابات

الجزائر: متحور “أوميكرون” يشكل 95% من الإصابات

2022-02-08 / 9:24 صباحًا
Photo of الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم “داعش-خرسان”

الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم…

2022-02-07 / 9:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق