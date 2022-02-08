أمن العيون يطيح بشخص مبحوث عنه قرب ساحة الدشيرة.

2022-02-08 / 8:06 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، ليلة يوم الأحد 6 فبراير الجاري، من توقيف شخص عمره 47 سنة، لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالنصب، ومبحوث عنه من أجل تنظيم الهجرة الغير المشروعة، وحجز مبلغ مالي يشتبه الحصول عليه من هذه الأفعال الإجرامية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى ساحة الدشيرة بمدينة العيون، بناء على شكاية تقدم بها ثلاثة أشخاص كونهم تعرضوا للنصب من قِبل المشتبه فيه، بعدما وعدهم بتهجيرهم بطريقة سرية مقابل مبالغ مالية مهمة تسلمها منهم.

بإخضاع هوية الموقوف للتنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، تبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي من أجل تنظيم الهجرة الغير المشروعة.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف كل من له ارتباط به.

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