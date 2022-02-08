الحكومة الإسبانية: المغرب له كامل الحق في تركيب طائرات مسيرة

2022-02-08 / 7:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جددت الحكومة الاسبانية تأكيدها عزمها الحفاظ على أفضل علاقات الجوار الممكنة مع المغرب كشريك استراتيجي، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن مصالح إسبانيا

ونقلت صحيفة “إلفارو دي مليلية” أن حكومة سانشيز شددت على أن المغرب يتمتع بالسيادة الكاملة في تركيب صواريخ وطائرات بدون طيار بالقرب من سبتة ومليلية.

وقالت الصحيفة ان الحكومة الإسبانية أكدت أن المغرب يتمتع بكامل الحق في تركيب طائرات بدون طيار مزودة بالصواريخ بالقرب من سبتة ومليلية المحتلتين.

وأشارت السلطة التنفيذية الإسبانية، أن المملكة لها كامل الحق في إدارة ومراقبة حدودها بالوسائل التي تراها مناسبة

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