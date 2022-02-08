ميدلت : من يحارب الإستثمار؟

2022-02-08 / 7:25 مساءً
2
هبة بريس - ميدلت

بمبادرة من مغربي مقيم في فرنسا أقنع شركات فرنسية و سويسرية بمشروع فلاحي متميز بقيمة مضافة، إذ يتعلق الأمر بإنتاج أنواع جيدة من البرقوق و حب الملوك قصد التصدير نحو الأسواق الأوربية خاصة السويسرية .

و قد تحمس لهذا المشروع مجموعة من الشركاء الأجانب بجانب السيد “أحمد الدلاتي” من “مغاربة العالم” في ظرف وجيز قاموا بتحويل بأرض شبه قاحلة إلى ضيعة متميزة بمواصفات عالمية إبتداءا من سنة 2018 ، و عوض أن تتفاعل السلطات المحلية مع هذا الإنجاز النموذجي ، بدأت تطفو إلى السطح مجموعة من العراقيل إبتداءً من سنة 2020 كان أخرها إغلاق تعسفي لكل الممرات المؤدية إلى الضيعة أمام أعين السلطة المحلية و على رأسها عمالة الإقليم الذي تحول المسؤول الأول عن قسم الشؤون الداخلية إلى مفاوض مساهم و مسؤول قضائي سابق بشكل غير مباشر في هذا المنع من الولوج إلى هذه الضيعة ، و بذلك تحول مشروع نموذجي في مدينة ميدلت من ورائه أحد أفراد الجالية المغربية في الخارج الذي أقنع شركاء أجانب بالإستثمار في المنطقة إلى كابوس إذا إستمر قد يسيئ إلىسمعة و صورة المغرب الذي يسعى إلى جلب الإستثمارات الأجنبية بل أكثر من ذلك قد يتحول هذا الحدث إلى مادة تتناوله الصحافة الأجنبية بإعتباره إبتزاز غير مقبول.

فكيف يعقل منع مستثمرين من ولوج مشروعهم بطريقة عادية إلى الضيعة بعد إتمام تجهيزها و غرسها ؟؟ و ما موقف عامل الإقليم و السلطات المحلية التي تقف موقف المتفرج من هذا الظلم الذي يتجلى خاصة في إغلاق ممرات كانت و لازالت قائمة ممرا عاما لجميع سكان المنطقة المجاورة للضيعة ؟؟ ناهيك عن ما تعرض له هذا المستثمر من عملية نصب و إحتيال من طرف نفس الشخص الذي يمنع أصحاب المشروع من الولوج علما أنه ليس طرفا في إحدى الممرات المؤدية لهذه للضيعة، و رفعا لهذا التظلم فقد قرر أصحاب المشروع التوجه برسالة إلى كل من الديوان الملكي و وزير الداخلية و وزير الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسلمو أمريكا.. يتبرعون بمبالغ مالية كبيرة لفائدة أسرة ريان

مسلمو أمريكا.. يتبرعون بمبالغ مالية كبيرة لفائدة أسرة ريان

2022-02-08 / 9:16 مساءً
Photo of جواز التلقيح .. وهبي يفتتح عصا الاقتطاع من الأجور في وجه موظفي العدل

جواز التلقيح .. وهبي يفتتح عصا الاقتطاع من الأجور…

2022-02-08 / 8:42 مساءً
Photo of أمن العيون يطيح بشخص مبحوث عنه قرب ساحة الدشيرة.

أمن العيون يطيح بشخص مبحوث عنه قرب ساحة الدشيرة.

2022-02-08 / 8:06 مساءً
Photo of خبير مناخ : المغرب يعيش زمن ندرة المياه

خبير مناخ : المغرب يعيش زمن ندرة المياه

2022-02-08 / 6:59 مساءً
Photo of الكنبوري : ريان قضية إنسانية ركب عليها البعض

الكنبوري : ريان قضية إنسانية ركب عليها البعض

2022-02-08 / 6:35 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف مصنفين خطر في حيازة وترويج المخدرات

فاس.. إيقاف مصنفين خطر في حيازة وترويج المخدرات

2022-02-08 / 5:51 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.8 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.8 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-08 / 5:38 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ256 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ256 مرشحا للهجرة السرية

2022-02-08 / 5:25 مساءً
Photo of مرض الصرع يصيب أكثر من 400 ألف شخص في المغرب

مرض الصرع يصيب أكثر من 400 ألف شخص في…

2022-02-08 / 5:20 مساءً
Photo of إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون الدولي

إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون…

2022-02-08 / 4:51 مساءً

‫2 تعليقات

  1. الجالية المغربية قيمة مضافة لاقتصاد الوطني فهي الجالب الحقيقي للعملة الصعبة التي تهرب فيما بعد.. كما ان غالبالاسر المغربية لها معيل من الجالية . و الجالية تحضى بحب السدة العالية بالله. و الجالية قادرة ان تجلب اسثمارات ولها كل المؤهلات لتحقيق ذلك. فمن يا ترى يحارب هذه الكفاءات؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق