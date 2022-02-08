خبير مناخ : المغرب يعيش زمن ندرة المياه

هبة بريس _ الرباط

يواجه المغرب في الوقت الراهن مخاطر عدة إثر نقص مياه الري والشرب، في ظل توالي مواسم الجفاف وتراجع نسب الأمطار .

وبهذا الصدد ؛ قال المهندس محمد بنعبو، خبير المناخ والتنمية المستدامة، والمتخصص في الهندسة البيئية بالمغرب، إن المملكة تعيش زمن ندرة المياه خلال الموسم الحالي، حيث لا تتعدى نسبة ملء السدود 33 في المئة، بالإضافة إلى الضغط الذي تعرض له العديد من المخزون المائي عبر توالي سنوات الجفاف.

وأضاف، أن ندرة المياه الحالية تنعكس بشكل مباشر على الموسم الفلاحي الحالي، الأمر الذي دفع القطاع الوصي على الماء في المغرب لتبني استراتيجية استعجالية لتأمين الماء، وتجنب سيناريو العطش الذي قد يهدد العديد من القرى والمناطق بالمغرب في السنوات القليلة المقبلة

ويوضح المهندس المغربي أن البرنامج الوطني 2020-2027 جاء استجابة للإشكالية التي يتسبب فيها تغير المناخ بشكل مباشر، وكذلك البرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب ومياه السقي 2020-2027، لدعم المملكة في عملها الدؤوب لفائدة تدبير اقتصادي معقلن للموارد المائية، من أجل مستقبل مستدام للفئات الحالية والمستقبلية _ يقول لسبونتيك _

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