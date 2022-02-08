أرباح “فايزر” تتضاعف إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات لقاح كورونا
أعلنت شركة “فايزر” ارتفاع أرباحها السنوية إلى 22 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي المستوى المسجل في عام 2020، كما تضاعفت الإيرادات السنوية تقريبا لتصل إلى 81.3 مليار دولار، منها 36.8 مليار دولار من لقاحات كوفيد.
هذه النتائج هي الأحدث لإظهار كيف حوّل فيروس كورونا أعمال “فايزر”، التي توقعت سابقا تحقيق 15 مليار دولار فقط لمبيعات لقاحات “كوفيد 19” في عام 2021، وانتهى بها الأمر ببيع أكثر من ضعفي هذا المبلغ، بحسب “فرانس برس”.
وتتوقع “فايزر” الآن أكثر من 50 مليار دولار لمبيعات 2022 من اللقاح والعلاج، وفقا لإفادة اليوم الثلاثاء، حيث ترى أن إيراداتها ستبلغ 32 مليار دولار من اللقاح و22 مليار دولار من عائدات دواء “باكسلوفيد”.
وبذلك تتوقع الشركة انخفاضا طفيفا في عائدات اللقاح لعام 2022، مقارنة بالعام الذي انتهى لتوه، ولكنها تنتظر إيرادات كبيرة من عقار “باكسلوفيد”المضاد لمرض “كوفيد 19
4 تعليقات
قالها القدافي رحمه الله
دبا في كل سنة اطلقو فيروس جديد باش المافيات الادوياء و المنضمة العالمية لقلت الصحة ارفعو في الارباح اضعاف و اضعاف و توزيع الارباح على جميع الدوال اللي تيفرضو هد السموم على البشرية حسببي الله ونعمة الوكيل.
يطـالب المواطنـون والمـواطنــات من الحكـومـة رفــع الإغـلاق والحيـف والظللـم والبلاغات الغامضة والمرتجلة، وإيقاف اللقــاح والتلقيــح مـع الابتعاد عن الإرهـاب الإعلامي العالمي الممارس من طـرف المنظمة العالمية للصحة التي تعمل لصـالح مختبرات وشـركـات اللقـاحـات وتخويف البشرية والدعاية العالمية لأخذ اللقاح وفـرض التلقيح ، إنهـا أكبر خيـانة ومؤامـرة دنيئـة ومحاولـة خبيثـة ولعبـة سياسيـة تجـاريـــة عــالميــة. ألا تعقــلون ،و تعـودوا الى رشـدكم ، يـضخمـون من الأنفلونـزا الموسمية ، حسبــنـا الله ونـعـم الوكيـل…
أعداء الله يتاجرون ٥ي صحة عباد الله اللهم ارنا عجاءب قدرتك ٥ي أعداء البشرية