لقاح فايزر

أرباح “فايزر” تتضاعف إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات لقاح كورونا

2022-02-08 / 6:44 مساءً
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هبة بريس

أعلنت شركة “فايزر” ارتفاع أرباحها السنوية إلى 22 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي المستوى المسجل في عام 2020، كما تضاعفت الإيرادات السنوية تقريبا لتصل إلى 81.3 مليار دولار، منها 36.8 مليار دولار من لقاحات كوفيد.

هذه النتائج هي الأحدث لإظهار كيف حوّل فيروس كورونا أعمال “فايزر”، التي توقعت سابقا تحقيق 15 مليار دولار فقط لمبيعات لقاحات “كوفيد 19” في عام 2021، وانتهى بها الأمر ببيع أكثر من ضعفي هذا المبلغ، بحسب “فرانس برس”.

وتتوقع “فايزر” الآن أكثر من 50 مليار دولار لمبيعات 2022 من اللقاح والعلاج، وفقا لإفادة اليوم الثلاثاء، حيث ترى أن إيراداتها ستبلغ 32 مليار دولار من اللقاح و22 مليار دولار من عائدات دواء “باكسلوفيد”.

وبذلك تتوقع الشركة انخفاضا طفيفا في عائدات اللقاح لعام 2022، مقارنة بالعام الذي انتهى لتوه، ولكنها تنتظر إيرادات كبيرة من عقار “باكسلوفيد”المضاد لمرض “كوفيد 19

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