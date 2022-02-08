الكنبوري : ريان قضية إنسانية ركب عليها البعض

2022-02-08 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علق المحلل السياسي و الأستاذ الجامعي الدكتور إدريس الكنبوري على قضية الطفل ريان وتداعياتها المستمرة في ظل الدعوات لاستخلاص الدروس والعبر من فاجعة وفاة الطفل .

وقال الكنبوري في تدوينة على صدر صفحته الرسمية على فايسبوك جاء فيها “توفي الله الطفل ريان الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لكن لا يجب أن يكون الشجرة التي تخفي الغابة. الشعوب الحية تنتقل من الرمز إلى الواقع ولا تقف عند الرموز وإلا أصبحت طقوسا”.

وتابع “هناك ملايين من ريان يسقطون كل يوم في بئر الفقر والحرمان وعدم التمدرس والتطبيب. هناك أكوام من المشاكل في العالم القروي والهامش حيث مات ريان. هناك عدة مظاهر للتقصير في الشأن العام في بلادنا”.

واستطرد “لا يجب أن نتجمد كالمحنطين في صورة ريان وننسى ما يجب أن نستخلصه من الدروس. ريان قضية إنسانية ركب عليها البعض وجعل منها طوطما. علينا المرور إلى الخطوة التالية. لقد كانت تلك تجربة قاسية؛ لكن ما أكثر التجارب القاسية في بلد يحتاج إلى الانطلاق”.

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