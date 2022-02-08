إسبانيا تعتقل مغربيا مطلوبا دوليا ومحكوما عليه بالسجن 10 سنوات

2022-02-08 / 6:23 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ألقت القبض على مغربي متهم في التهريب الدولي للمخدرات وسرقة سيارات

وقالت الشرطة الاسبانية ان المعني بالأمر يبلغ من العمر 34 عاما ، متحدر من مدينة الناظور ظل هاربا من حكم قضائي مغربي صدر في حقه بـ10 سنوات سجنا نافذا،

ويقول نفس المصدر انه جرى اعتقال الأخير في ألميريا وأُحيل على السجن بقرار من المحكمة في انتظار إتمام إجراءات تسليمه إلى الرباط والتي تتطلب صدور حكم قضائي إسباني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في صلاة الجمعة.. المصلون بمساجد فرنسا يدعون للطفل ريان

في صلاة الجمعة.. المصلون بمساجد فرنسا يدعون للطفل ريان

2022-02-04 / 2:51 مساءً
Photo of قصة نجاح مغربي وسيط تقافي بالمؤسسات في إيطاليا ملتزم بالدفاع عن حقوق الجالية

قصة نجاح مغربي وسيط تقافي بالمؤسسات في إيطاليا ملتزم…

2022-02-01 / 6:19 مساءً
Photo of نوفل شباط يغادر أسوار السجن بوركايز بفاس

نوفل شباط يغادر أسوار السجن بوركايز بفاس

2022-01-30 / 3:51 مساءً
Photo of إحاطة من السفارة السعودية إلى رعاياها في المغرب

إحاطة من السفارة السعودية إلى رعاياها في المغرب

2022-01-29 / 9:19 صباحًا
Photo of مغاربة إيطاليا ينتظرون قرار إعادة فتح حدود الوطن الأم

مغاربة إيطاليا ينتظرون قرار إعادة فتح حدود الوطن الأم

2022-01-27 / 8:55 مساءً
Photo of بلجيكي من أصل مغربي “مواطن بروكسيل عام 2021”

بلجيكي من أصل مغربي “مواطن بروكسيل عام 2021”

2022-01-27 / 11:02 صباحًا
Photo of وفاة “غامضة” لمغربي ببلجيكا.. والقنصلية المغربية ببروكسيل تدخل على الخط

وفاة “غامضة” لمغربي ببلجيكا.. والقنصلية المغربية ببروكسيل تدخل على…

2022-01-26 / 10:51 صباحًا
Photo of إسبانيا.. القضاء يحقق في وفاة قاصر مغربي في “ظروف غامضة”

إسبانيا.. القضاء يحقق في وفاة قاصر مغربي في “ظروف…

2022-01-25 / 11:25 صباحًا
Photo of حادثة سير خطيرة بإيطاليا تودي بحياة ثلاثة مهاجرين مغاربة

حادثة سير خطيرة بإيطاليا تودي بحياة ثلاثة مهاجرين مغاربة

2022-01-23 / 7:03 مساءً
Photo of القنصل العام المغربي بميلانو: أولوياتنا هي الإرتقاء بالعمل القنصلي

القنصل العام المغربي بميلانو: أولوياتنا هي الإرتقاء بالعمل القنصلي

2022-01-21 / 10:38 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق