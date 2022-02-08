إسبانيا تعتقل مغربيا مطلوبا دوليا ومحكوما عليه بالسجن 10 سنوات

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ألقت القبض على مغربي متهم في التهريب الدولي للمخدرات وسرقة سيارات

وقالت الشرطة الاسبانية ان المعني بالأمر يبلغ من العمر 34 عاما ، متحدر من مدينة الناظور ظل هاربا من حكم قضائي مغربي صدر في حقه بـ10 سنوات سجنا نافذا،

ويقول نفس المصدر انه جرى اعتقال الأخير في ألميريا وأُحيل على السجن بقرار من المحكمة في انتظار إتمام إجراءات تسليمه إلى الرباط والتي تتطلب صدور حكم قضائي إسباني.

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