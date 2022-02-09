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طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-09 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية للبلاد.

ويرتقب سحب منخفضة وكثل ضبابية بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية والشمال الشرقي.

كما ستنزل بعض الأمطار الضعيفة بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط والسفوح الشرقية، فضلا عن هبات لرياح قوية بمنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و21 درجة بالسواحل الوسطى، وسوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض في مجموع ارجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين الرباط وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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