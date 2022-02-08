بعد مأساة “ريان” .. حملة في الجزائر لردم الآبار الخطرة

هبة بريس

أطلق نشطاء جزائريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ “اللي عندو بير يغطيه” للتخلص من الآبار العشوائية الخطيرة بعد مأساة الطفل المغربي

وللجزائريين ذكرى سيئة مع مثل هذه الآبار، حيث شهدت ولاية المسيلة عام 2018 قصة مشابهة راح ضحيتها الشاب عياش الذي لقي مصير الطفل ريان نفسه، وتسببت الحادثة بجدل كبير حول دور السلطات المحلية في مراقبة مثل هذه الآبار.

وفي السياق، أصدرت مصالح ولاية المسيلة، شرق العاصمة الجزائرية، تعليمات إلى الفلاحين ومستخدمي الآبار لتأمينها منعا لوقوع حوادث مشابهة.

وقالت في بيان، أصدرته، الأحد، إنها قررت تشكيل لجنة ستتولى مراقبة العملية والقيام بزيارات دورية لتفحص الوضع.

وطالب مغردون جزائريون بالتصدي لخطر الآبار العشوائية لعدم تكرار سيناريوهات مشابهة لما حصل في المغرب مؤخرا والجزائر قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتوفي الطفل ريان في منطقة شفشاون بعد سقوطه في بئر، حيث ظل عالقا بداخله مدة خمسة أيام ولم تفلح عمليات الإنقاذ في إخراجه حيا.

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