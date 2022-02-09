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تقرير: تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بتطوان

2022-02-09 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر ارتفاعا طفيفا خلال شهر دجنبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 2.8 في المائة .

وأفاد تقرير دوري للمديرية الجهوية للمندوبية السامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.6 في المائة في دجنبر 2021 مقارنة مع شهر نونبر الذي قبله، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الخضر” ب 7.6 في المائة ” ، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 3.4 في المائة ، و”الزيوت والذهنيات” ب 2.4 في المائة ، و”الحليب،الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة ، و”الخبز والحبوب” ب 0.5 في المائة ، و “السكر ، المربى،العسل،الشكوالطة والحلويات” و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.1 في المائة لكل منهم.

في حين استقر الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، وقد نتج هذا الاستقرار ،حسب المصدر ذاته ، عن ارتفاع مؤشرات أثمان الأقسام التالية : “الملابس والأحذية” ب 0.5 في المائة ، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 0.4 في المائة و”مواد وخدمات أخرى” ب 0.2 في المائة ،و انخفاض مؤشرات أثمان “النقل” ب 0.8 في المائة و”الصحة” ب 0.1 في المائة ، وقد ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.

وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 4.2 في المائة في دجنبر 2021 مقارنة مع شهر دجنبر 2020 ، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الزيوت و الذهنيات” ب 16.1 في المائة ، و”الخبز والحبوب” و “الخضر” ب 8.2 في المائة لكل منهما، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 6.7 في المائة ، و” اللحوم” ب 5.6 في المائة ، و “السكر، المربى، العسل، الشكوالطة والحلويات” ب 2.5 في المائة ، و “السمك وفواكه البحر” ب 0.2 في المائة ، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.2 في المائة ، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0.1 في المائة ، و”التبغ” ب 2.3 في المائة.

كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.7 في المائة ، وقد تراوح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.4 في المائة لقسم “الصحة” وارتفاع قدره 5.4 في المائة لقسم “النقل”.

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‫21 تعليقات

  1. الغلاء المعيشي في المواد الغذائية وكذالك في المحروقات وفي اللحوم الحمراء والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها في ارتفاع ساروخي.. آلله يلطف بنا يآرب وسترك.واسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين..

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