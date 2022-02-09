تقرير: تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بتطوان
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر ارتفاعا طفيفا خلال شهر دجنبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 2.8 في المائة .
وأفاد تقرير دوري للمديرية الجهوية للمندوبية السامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.6 في المائة في دجنبر 2021 مقارنة مع شهر نونبر الذي قبله، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الخضر” ب 7.6 في المائة ” ، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 3.4 في المائة ، و”الزيوت والذهنيات” ب 2.4 في المائة ، و”الحليب،الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة ، و”الخبز والحبوب” ب 0.5 في المائة ، و “السكر ، المربى،العسل،الشكوالطة والحلويات” و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.1 في المائة لكل منهم.
في حين استقر الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، وقد نتج هذا الاستقرار ،حسب المصدر ذاته ، عن ارتفاع مؤشرات أثمان الأقسام التالية : “الملابس والأحذية” ب 0.5 في المائة ، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 0.4 في المائة و”مواد وخدمات أخرى” ب 0.2 في المائة ،و انخفاض مؤشرات أثمان “النقل” ب 0.8 في المائة و”الصحة” ب 0.1 في المائة ، وقد ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 4.2 في المائة في دجنبر 2021 مقارنة مع شهر دجنبر 2020 ، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الزيوت و الذهنيات” ب 16.1 في المائة ، و”الخبز والحبوب” و “الخضر” ب 8.2 في المائة لكل منهما، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 6.7 في المائة ، و” اللحوم” ب 5.6 في المائة ، و “السكر، المربى، العسل، الشكوالطة والحلويات” ب 2.5 في المائة ، و “السمك وفواكه البحر” ب 0.2 في المائة ، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.2 في المائة ، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0.1 في المائة ، و”التبغ” ب 2.3 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.7 في المائة ، وقد تراوح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.4 في المائة لقسم “الصحة” وارتفاع قدره 5.4 في المائة لقسم “النقل”.
21 تعليقات
أي أرقام وهمية تتحدثون عنها لاشئ تغير ؛الاسعار مرتفعة جدا جدا : والفقير يتخبط مع الزمن الذي نعيشه اليوم ولا أحدا يراعي لذالك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
الطبقة البورجوازية لاتشعر بالفقير الذي طالما عانى من لقمة العيش لكي يعيش عيشة رفاهية ولكن للاسف الشديد الحكومة لم تقم بمراقبة الاسعار الأساسية الضرورية للحياة. وهذا ماجعل الفوضى وعدم الاستقرار في الاسعار الأساسية الضرورية للحياة…
على علمكم أن أول دولة تستهلك كميات كبيرة من الخبز ولكن للاسف الشديد أين هو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب هههههههههههه.؟؟؟؟؟
المسكين يتخبط مع الزمن من أجل العيش السعيد؛ أو على الاحرى عيشة كريمة مثله كباقي البشر…ولكن أجور منخفضة واسعار ساروخية…فكيف يعيش هذآ الفقير في رأيكم؟؟؟؟؟
إن لم تتحرك الحكومة من هذه التلاعب في الأسعار ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للفقير وتكثر عندنا ظاهرة التسول….انقذوا الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت حالتها….
انقذوا الطبقة الفقيرة ياحكومة إنها تعاني من نقص في الموارد الأساسية الضرورية للحياة..انفذوها من الفقر والهشاشة والمجاعة….
نحن مقبلين على اقتراب رمضان المبارك نتمنى من الحكومة أن تشدد المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون..في الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة. .وأنتم تعرفون شهر رمضان تكثر فيه الطلبيات…راعوا لحالة الفقير الذي لا يملك اي شيء سوى كرامته….
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك.. وخفف عنا ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
اتقوا الله في المسكين..الكل يموت وما يبقى الا العمل الصالح..الفقي لايريد منكم سوى عيشة كريمة مثله كباقي البشر فقط…
الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح ورفع مستواه المعيشي..وليس في الازيادات الاسعار الأساسية الضرورية للحياة…
أسعار مرتفعة في المحروقات في المواد الغذائية في الأدوية في مواد البناء..إلى أي حد ستصلون بنا..حسبي الله ونعم الوكيل فيكم..
لو كان الفقير في دولة الحق والقانون لعاش مكرما معززا في وطنه لذهب إلى بلد غريب للبحث عن لقمة العيش…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي .. اسعار مرتفعة..بطالة.. تشرد.. حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع الشعب المغربي….
زيادات غير مبررة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة.. اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا…
سنتين ضاعت منا بسبب القرارات التافهة افلسنا والآن تقومون بالزيادات في الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة هذآ عار عليكم .. إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين..اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك عنا يآرب..
أنا رجل أمن واجورتي لاباس بها؛ ومع ذلك اقهرني الزمن الذي نعيشه الآن.. وما بالأحرى مسكين لايملك قوت يومه.. اتقوا الله وراعوا لحالة الفقير الذي طالما عانى والزمن قهره.. نتمنى ان تكون الأسعار في متناول الجميع..
يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الاسعار لتكون في متناول الجميع..
المشكل الكبير في ارتفاع الاسعار الأساسية الضرورية للحياة هي الحكومة التي لم توفر كميات كبيرة من أجل الاستهلاك المحلي الإجمالي في المغرب..
المغرب يعيش وضعية صعبة جدا وذالك تأخر المطر الذي سيؤدي إلى نقص في الإنتاج الزراعي..وهذا ما أدى إلى ارتفاع في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة…