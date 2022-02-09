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تقرير: تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بتطوان

2022-02-09 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر ارتفاعا طفيفا خلال شهر دجنبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 2.8 في المائة .

وأفاد تقرير دوري للمديرية الجهوية للمندوبية السامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.6 في المائة في دجنبر 2021 مقارنة مع شهر نونبر الذي قبله، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الخضر” ب 7.6 في المائة ” ، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 3.4 في المائة ، و”الزيوت والذهنيات” ب 2.4 في المائة ، و”الحليب،الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة ، و”الخبز والحبوب” ب 0.5 في المائة ، و “السكر ، المربى،العسل،الشكوالطة والحلويات” و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.1 في المائة لكل منهم.

في حين استقر الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، وقد نتج هذا الاستقرار ،حسب المصدر ذاته ، عن ارتفاع مؤشرات أثمان الأقسام التالية : “الملابس والأحذية” ب 0.5 في المائة ، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 0.4 في المائة و”مواد وخدمات أخرى” ب 0.2 في المائة ،و انخفاض مؤشرات أثمان “النقل” ب 0.8 في المائة و”الصحة” ب 0.1 في المائة ، وقد ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.

وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 4.2 في المائة في دجنبر 2021 مقارنة مع شهر دجنبر 2020 ، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الزيوت و الذهنيات” ب 16.1 في المائة ، و”الخبز والحبوب” و “الخضر” ب 8.2 في المائة لكل منهما، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 6.7 في المائة ، و” اللحوم” ب 5.6 في المائة ، و “السكر، المربى، العسل، الشكوالطة والحلويات” ب 2.5 في المائة ، و “السمك وفواكه البحر” ب 0.2 في المائة ، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.2 في المائة ، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0.1 في المائة ، و”التبغ” ب 2.3 في المائة.

كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.7 في المائة ، وقد تراوح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.4 في المائة لقسم “الصحة” وارتفاع قدره 5.4 في المائة لقسم “النقل”.

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