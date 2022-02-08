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لقاح كورونا

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.8 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-08 / 5:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن 4 ملايين و 862 ألف و 819 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 23 مليون و116 ألف و 734 شخصا.

مقابل 24 مليون و686 ألفا و 645 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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تعليق واحد

  1. يطـالب المواطنـون والمـواطنــات من الحكـومـة رفــع الإغـلاق والحيـف والظللـم والبلاغـات الغامضـة والمرتجلــة، وإيقـاف اللقــاح والتلقيـح مـع الابتعـاد عن تشجيـع الإرهـاب الإعلامي العالمي الممارس من طـرف المنظمة العالمية للصحة ومختبـرات اللقــاحات التي تعمل على تخويـف البشـرية والدعـايـة العالمية لـفــرض اللقاح والتلقيح ، إنهـا أكـبـر خيـانـة فـي آخـر هـذا الزمـان ومـؤامـرة دنيئـة ومحاولـة خبيثـة ولعبـة سياسيـة تجـاريـــة عــالميــة. مـا لكم لا تعقــلون عـودوا الى رشـدكم ، واتـقـوا الله فـي أنفسـكم ، لا تضخمـوا من الأنفلونـزا الموسمية ، وتجعلون من الحبة قبــة… ولا حـول ولا قــوة إلا بالله العـلي العظيـم، حسبنـا الله ونـعـــم الـوكيـــل…

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