كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.8 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن 4 ملايين و 862 ألف و 819 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 23 مليون و116 ألف و 734 شخصا.

مقابل 24 مليون و686 ألفا و 645 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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