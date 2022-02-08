إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون الدولي

هبة بريس - اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن المطار الدولي بالعيون قد باشر نشاطه، بعد أن أقلعت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية (RAM) متجهة إلى لاس بالماس (جزر الكناري، وعلى متنها أفراد من الجالية المغربية المقيمين بالخارج ، مساء الإثنين من مطار الحسن الأول بالعيون جنوب المملكة المغربية.

وتعد هذه الرحلة، أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار العيون في منصة المطار بعد أكثر من شهرين من التعليق، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

ووضع المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، خطة لاستقبال الرحلات الجوية والمسافرين إلى مطارات المملكة، بما فيها مطار العيون الدولي في أفضل الظروف واستخدام مجموعة من الإجراءات لتوفير رحلة صحية ومطمئنة للمسافرين والمسافرات.

المصدر ذاته أكد، أن العملية جرت بمطار الحسن الأول في إحترام تام للقانون مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعمول به لضمان استقبال آمن ومطمئن لهؤلاء الركاب تحت إشراف الجهات المختصة.

وأعرب العديد من الركاب الذين ولجوا مطار العيون عن ارتياحهم للعودة إلى الوطن الأم، مؤكدين أن الرحلة تمت في ظروف جيدة بفضل جهود الجميع، من مصالح الدرك الملكي وشرطة الحدود التابعة لولاية أمن، والسلطات المحلية وجميع العاملين بالمطار المذكور.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا عن مجموعة من الإجراءات والبنود، اعتبارا من 7 فبراير لضمان التنفيذ الفعال لقرارها بإعادة فتح الحدود أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة.

حيث تم اتخاذ هذه الإجراءات وفقا للأحكام القانونية المتعلقة بإدارة حالة الطوارئ الصحية وبناء على توصيات اللجنة الفنية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، وتتعلق هذه التدابير بالالتزام بتقديم بطاقة التطعيم والنتيجة السلبية للفيروس، اختبار PCR قبل أقل من 48 ساعة من صعود الطائرة لجميع المسافرين الراغبين في الوصول إلى التراب الوطني ، وإجراء اختبارات سريعة للركاب عند وصولهم إلى مطارات المملكة.

كما أنها تتعلق بإجراء اختبارات PCR لمجموعات من المسافرين بشكل عشوائي عند وصولهم، وإمكانية إجراء اختبار إضافي في الفندق أو في مركز الإقامة للسياح، بعد 48 ساعة من دخولهم الأراضي الوطنية وضع تدابير خاصة للحالات الإيجابية.

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