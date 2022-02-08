تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1618 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.149.582 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.657 .

كما تم التأكد من 3132 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.109.934.

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