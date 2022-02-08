تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1618 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.149.582 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.657 .
كما تم التأكد من 3132 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.109.934.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
22 تعليقات
نظن ان المؤشر قد بدأ في الانخفاض وذالك نتيجة الاخذ بالتدابير الإحتياطية والوقائية حتى نتخلص من الفيروس الملعون وانواعه ..
زعما هاد المعطيات لي كتعطى واش صحيحة أو كتقدر حيت هادشي مبالغ فيه كيف يعقل انه ماتو 40 ديال الناس بكورونا ربما كان داك المريض يعاني من مرض عضال وكانت كورونا سبب في وفاته والله اعلم…
مؤشر الوفيات في بلادنا في ارتفاع وكذلك الاهمال في بعض المستشفيات مما يزيد المريض يدخل في أزمة صحية حادة تعجل في وفاته ..
من خلال بعض الناس الذين كانوا ضحايا كورونا ومن خلال حكايتهم لها انهم مروا بظروف جد قاسية فكورونا موجودة وخلفت فيهم امراض بعد المغالاة منها قد وصلت الى الموت . نسال الله السلامة للجميع
40 وفاة نظن انه الأمر بدا يستدعي الحيطة والحذر لانه عدد قياسي في ضرف وجيز الله انجي الجميع يارب ونتمنى من الجميع تطبيق تدابير الوقاية الصحية
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وارزق اهلهم الصبر وانا لله وانا اليه راجعون ..
رقم الوفيات مهول ومرتفع مقارنة بمعدل المعافين مقارنة مع دول الاخرى فرغم اخذ الجرعة 2 و3 من التلقيح يبقى مؤشر الوفيات في ارتفاع والميزانيات تهضر في قطاع الصحة بدون نتيجة ولا جدوى..
تيقول المثل المغربي (الشطايري كيتعشى 2 مرات) رغم التلقيح والتحاليل ما فيهم الكشف السريع و psr تبقى مجهودات وزارة الصحة غير كافية لان الوفيات في ارتفاع نتمنى ان وزارة الصحة تعيد النظر في منهجيتها
تفاجأنا بعدد قياسي 40 وفاة نطلب من الجهات الرسمية التوضيح في أسباب الوفاة وهل الضحايا كانو ملقحين ام لا وشكرا.
انها من علامات اخر الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيأتِينَّ على الناسِ زَمانٌ قلوبُهم قلوبُ الأعاجمِ، حُبُّ الدُّنيا، سُنَّتُهم سُنَّةُ الأعرابِ، ما أتاهم من رزقٍ جعلوه في الحيوانِ، يَرَوْن الجهادَ ضَررًا، والزكاةَ مَغْرمًا).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَكونُ في هذه الأُمَّةِ في آخِرِ الزَّمانِ رِجالٌ -أو قال: يَخرُجُ رِجالٌ مِن هذه الأُمَّةِ في آخِرِ الزَّمانِ- معهم أسْياطٌ كأنَّها أذنابُ البَقرِ، يَغدونَ في سَخَطِ اللهِ، ويَروحونَ في غَضَبِه).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناسِ زمانٌ ما يُبَالِي الرجلُ من أين أصاب المالَ؟ مِن حلالٍ أو حرامٍ)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ).
اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. باعياد الله اتقوا الله الله اخليكم وهادشي من كثرة الذنوب ديالنا اللهم ردنا اليك ردا جميلا ..
يتبين من خلال معدل الوفيات ان العدد المصرح به أصغر ربما من العدد الحقيقي او العكس .
كثير من الأموال تنفق في التفاهات . الرياضة الثقافة ووو.. التي ليس لها اي دور في مردودية الدولة
كل يوم برواية جديدة . مرة منحنى تصاعدي ومرة منحنى منخفض شيء ليس له تفسير يبقى مجهولا لا نعرف هل هي معطيات دقيقة ام تقديرية .
اللهم ارحم اموات كورونا هذا الوباء اللعين واحفظ ونجي الباقين واحفظ الأمة العربية والإسلامية جميعا.
لا يزال وباء كورونا الذي اجتاح العالم وحصد آلاف الأرواح يطرح التساؤلات، من أبرزها، هل يمكن لمن شفي من الفيروس الإصابة به من جديد؟ ويشكك هذا السؤال في نجاعة “مناعة القطيع” أو “المناعة الجماعية”، التي قد توقف العدوى بالوباء بين الأشخاص. ويبقى السؤال مطروحا
انه لامر محزن ان نرى اشخاص مصابين بكورونا او بسلالتها وهم يصارعون الموت من اجل البقاء في الحياة وتبقى كورونا حبر على ورق .
الله الطف بينا ورحم الله جميع الموتى وتقبلهم عنده انه سميع مجيب الدعاء
اذا زادت وزارة الصحة عن عن الجرعة 3 فليعلم الجميع ان ربما جميع اللقاحات ليس فيها مصداقية ولا نزاهة وان جل المواطنين سوف يرفضون تلقي الجرعة ..
الله اشافي الجميع ياربي مبقينا باغين نزيدو شي مرض او شي واراء اخر