بسبب هتافات عنصرية في مباراة الجزائر.. “الفيفا” تعاقب المغرب

2022-02-08 / 4:15 مساءً
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هبة بريس

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ، عقوبات قاسية في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بسبب مباراة الجزائر ضمن بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرا بقطر.

وعاقبت الفيفا الجامعة الملكية بغرامة مالية بحوالي 20 ألف فرنك سويسري، بالإضافة إلى تقليص عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطية، برسم إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

كما قررت لجنة الإنضباط أيضا إغلاق المدرجات خلف المرمى، خلال هذه المواجهة المصيرية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

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