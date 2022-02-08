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أكادير : إتهام إبن رجل أعمال أجنبي في جريمة قتل والاخير في حالة فرار

2022-02-08 / 4:03 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن شاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات أكادير، بعد محاولة إنقاذه ، بعد تعرضه للضرب والجرح المفضي الى الموت بواسطة عصى ” بيزبول” من طرف مجموعة من الأشخاص.

وأضافت مصادرنا ، أن مصالح الأمن بأكادير، قد إعتقلت حوالي ستة أشخاص من أجل التحقيق معهم في إمكانية ضلوعهم في عملية الضرب والجرح الذي تعرض لها الضحية.

في حين أن أحد المتهمين الرئيسيين في عملية الاعتداء وهو إبن رجل أعمال أجنبي مقيم بمدينة أكادير، قد إختفى على انظار، ويجري البحث عنه من طرف المصالح الأمنية.

مصادر متطابقة أشارت أن مجموعة من الشباب كانوا في جلسة بأحد الفنادق المصنفة بكورنيش المدينة، وبعد مغادرتهم الفندق نشب خلاف انتهى بتعريض الضحية الى الضرب والجرح.

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