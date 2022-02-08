صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

بلجيكا.. السلطات تقوم بعمليات تفتيش واسعة وتوقف 13 شخصا بتهمة “التطرف”

2022-02-08 / 3:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 شخصا، بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة “إرهابية جهادية”؛ وذلك في مدينة أنتويرب الواقعة في الإقليم الفلامندي، شمالي البلاد.

وبحسب الموقع الإلكتروني الإخباري البلجيكي “هيت لاسته نيوز”: “قامت الشرطة في مدينة أنتويرب بعمليات تفتيش واسعة، شارك فيها نحو 100 شرطي، استهدف عددا من المنازل؛ وشملت اعتقال 13 شخصا بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية، صباح اليوم”.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن الادعاء العام أوضح أن عملية الاعتقالات كانت جزءا من، “عملية مراقبة واسعة، قامت بها السلطات لحركات جماعة جهادية إرهابية في المدينة”؛ مؤكدا أن الاعتقالات نفذت، دون وقوع اشتباكات.

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