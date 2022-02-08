عمي علي الصحراوي: “إبني حاول إقناعي بالصعود من الحفرة و فضلت الموت على الانسحاب”

هبة بريس - الدار البيضاء

عمي علي الصحراوي، هذا الرجل المتقدم في السن الذي تحدى خطر الموت لإنقاذ الطفل ريان، نال الإشادة رفقة عدد ممن ضحوا بحياتهم في محاولة لتحقيق المعجزة في واقعة دوار إغران، ساعات متواصلة تعدت المئة من الحفر و الجهد دون أكل و لا نوم، بكل نكران للذات و بروح وطنية و إنسانية قل مثيلها.

هبة بريس حاورت البطل “عمي علي الصحراوي” بعد أن استعاد قليلا من الراحة، فتح قلبه بشكل عفوي و عبر بلكنته الصحراوية الجميلة و بكلمات خجولة عن تفاصيل الأيام الخمسة تحت أطنان من الرمال بحثا عن طوق نجاة للطفل ريان.

يقول عمي الصحراوي: “قمنا بالحفر إلى حدود 50 سنتيم المتبقية من مكان تواجد ريان، قبل أن ننسحب بعدها و نترك عناصر الوقاية المدنية يكملون باقي المهمة”.

و يضيف: “بالنسبة لرد فعل عائلتي أثناء مبادرتي بالحفر، فقد التحق إبني بمكان الحادثة لإقناعي بترك الحفرة و مغادرة المغارة بعدما شاهد الوضعية التي كنت عليها و الخطر الذي كان يحدق بي، لكنني كنت متمسكا بموقفي، فضلت الموت على الانسحاب”.

و أثناء الحفر، يقول عمي علي: “التحقت بنا فرقة لتطلب مني الخروج أيضا للاستراحة فرفضت لكوني متمسك بموقفي للوصول للمسافة المتبقية، قمت بحفر متر و أربعين سنتيما، وأثناء الحفر لم يكن ممكنا لنا الوقوف بسبب حجم المغارة”.

أما بخصوص اللحظة التي وقعت فيها الحادثة، يقول عمي علي: “كنت في هذه المنطقة اشتغل في البناء عند عم الطفل ريان، و بعد انتهاء العمل تلقيت اتصالا مفاده أن هناك شخصا سقط في البئر وعاودت الاتصال بعم ريان ليخبرني أن الطفل هو ابن أخوه فرجعت إلى المنطقة لأتفاجأ بحجم الحشود المجتمعة في مكان الحادثة”.

و يزيد البطل الشجاع الذي نال حب المغاربة و كل من تابع تفاصيل عملية الإنقاذ قائلا: “تقدمت إلى المغارة فوجدت أنه لا يمكنني الدخول إليها، منذ الوهلة الأولى و عند رؤيتي للمغارة بكيت بشدة”.

و أوضح ذات المتحدث أنه ظل متواجدا في موقع الحادثة منذ اليوم الأول و لم يغادره سوى بعد أن أنهى مهمته وقد رأى الطفل ريان عبر الكاميرا الموجودة في البئر وهو يتحرك.

أما بالنسبة للطريقة التي تم بها إخراج ريان من البئر يقول الصحراوي: “لم تكن هناك أي وسيلة أخرى سوى الطريقة التي قامت بها السلطات المختصة لصعوبة الحفر في المنطقة”.

و بعد انتهاء مهمته ظل عمي علي بالقرب من المكان في انتطار خبر سار، مؤكدا: “لم أغادر المكان سوى بعد إخراج الطفل ريان من البئر، آنذاك ذهبت إلى المنزل لكي ارتاح قليلا لأنني طيلة خمسة أيام من العمل لم أنم فيها، في الحقيقة تأثرنا جميعا بفقدان الطفل لكن هذا ما أراده الله”.

تفاصيل الحوار كاملا مع عمي علي الصحراوي في هذا الرابط:

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