مواطنون مستاؤون من غلاف منتوج موجه للأطفال.. وجمعية تدعو الى”مقاطعته”

2022-02-08 / 2:32 مساءً
3
هبة بريس - الرباط

آثار غلاف جديد لمنتوج غذائي موجه للأطفال، استياء وسخط المواطنين بسبب العبارات “الخادشة بالحياء” و”الغير لائقة” التي يتضمنها.

وتفاجئ عدد من الدكاكين والمواطنين بتغيير الشركة المنتجة لمنتوج “الجينواز” المذكور، لغلاف هذا الأخير، حيث تضمن صورا وعبارات وصفت ب”الغير لائقة” لزبناء هذا المنتوج وأغبيتهم أطفال وقاصرين.

وفي هذا الصدد، أعربت جمعية تجار القنيطرة عن استنكارها وشجبها لهذه الوسيلة التي وصفتها ب”الساقطة” لتسويق السلع.

وقالت الجمعية في بيان لها، أنه “بما أن هذه البضاعة موجهة أساسا للاطفال والقاصرين فإن الجمعية تتساءل باستغراب عميق عن الجدوى من هذه العبارات الكبيرة جدا على مستوى القاصرين.”

ودعت جمعية تجار القنيطرة الشركة المعنية لسحب هذه البضاعة من الأسواق، كما دعت كافة التجار لمقاطعة المنتوج حتى يتم استبدال أسلوب الشركة الجديد والمنحط في التسويق، معبرة عن رفضها المساس بقيمنا لدى الاطفال والناشئين والقاصرين.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون الدولي

إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون…

2022-02-08 / 4:51 مساءً
Photo of تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

2022-02-08 / 4:47 مساءً
Photo of أكادير : إتهام إبن رجل أعمال أجنبي في جريمة قتل والاخير في حالة فرار

أكادير : إتهام إبن رجل أعمال أجنبي في جريمة…

2022-02-08 / 4:03 مساءً
Photo of فرنسا تلغي إجبارية اختبارات pcr للمسافرين الملقحين الوافدين من خارج أوروبا

فرنسا تلغي إجبارية اختبارات pcr للمسافرين الملقحين الوافدين من…

2022-02-08 / 3:50 مساءً
Photo of عمي علي الصحراوي: “إبني حاول إقناعي بالصعود من الحفرة و فضلت الموت على الانسحاب”

عمي علي الصحراوي: “إبني حاول إقناعي بالصعود من الحفرة…

2022-02-08 / 2:50 مساءً
Photo of فتح الحدود.. 5 شركات طيران تبدأ تأمين رحلاتها من السعودية إلى المغرب

فتح الحدود.. 5 شركات طيران تبدأ تأمين رحلاتها من…

2022-02-08 / 1:48 مساءً
Photo of تارودانت : حجز كمية من المخدرات مخبأة في حفر بوادي سوس

تارودانت : حجز كمية من المخدرات مخبأة في حفر…

2022-02-08 / 12:35 مساءً
Photo of أكادير : تخصيص 10 ملايين درهم لانجاز مركب تأهيل الاشخاص بدون مأوى

أكادير : تخصيص 10 ملايين درهم لانجاز مركب تأهيل…

2022-02-08 / 12:15 مساءً
Photo of واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن المغاربة

واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق…

2022-02-08 / 10:55 صباحًا
Photo of في جلسة سرية انتهت فجر اليوم.. هكذا دارت أطوار محاكمة أساتذة سطات

في جلسة سرية انتهت فجر اليوم.. هكذا دارت أطوار…

2022-02-08 / 10:35 صباحًا

‫3 تعليقات

  2. الحل بايدينا
    يحاربون الأخلاق يريدون تفشي تقافة التفسخ والانحلال والانحطاط وضرب القيم نقاطع هذا المنتوج بدون وجع راس او انفعال او خطابات الشعب من يختار وليس ارباب الشركات يريدون فرض الواقع نستطيع تغييره نحن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق