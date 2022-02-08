مواطنون مستاؤون من غلاف منتوج موجه للأطفال.. وجمعية تدعو الى”مقاطعته”

هبة بريس - الرباط

آثار غلاف جديد لمنتوج غذائي موجه للأطفال، استياء وسخط المواطنين بسبب العبارات “الخادشة بالحياء” و”الغير لائقة” التي يتضمنها.

وتفاجئ عدد من الدكاكين والمواطنين بتغيير الشركة المنتجة لمنتوج “الجينواز” المذكور، لغلاف هذا الأخير، حيث تضمن صورا وعبارات وصفت ب”الغير لائقة” لزبناء هذا المنتوج وأغبيتهم أطفال وقاصرين.

وفي هذا الصدد، أعربت جمعية تجار القنيطرة عن استنكارها وشجبها لهذه الوسيلة التي وصفتها ب”الساقطة” لتسويق السلع.

وقالت الجمعية في بيان لها، أنه “بما أن هذه البضاعة موجهة أساسا للاطفال والقاصرين فإن الجمعية تتساءل باستغراب عميق عن الجدوى من هذه العبارات الكبيرة جدا على مستوى القاصرين.”

ودعت جمعية تجار القنيطرة الشركة المعنية لسحب هذه البضاعة من الأسواق، كما دعت كافة التجار لمقاطعة المنتوج حتى يتم استبدال أسلوب الشركة الجديد والمنحط في التسويق، معبرة عن رفضها المساس بقيمنا لدى الاطفال والناشئين والقاصرين.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3