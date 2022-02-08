بعد حادثة الطفل ريان.. وفاة طفل سقط في بئر بليبيا
هبة بريس - وكالات
توفي الطفل الليبي، هيثم مسعود حيدر، إثر سقوطه ظهر أول من أمس الأحد، في بئر سطحي، أي ما يعرف محليا بـ “الماجن” الخاص بأحد المساجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.
وقال والد الطفل في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يبحث عن ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولا يعرف وجهته ولا مصيره، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر، وفارق الحياة على إثر ذلك.
وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم، من منطقة دريانه في بنغازي، مستذكرين حادثة وفاة الطفل ريان، مطالبين السلطات بإغلاق هذه الآبار وداعين الأباء الى مراقبة أبنائهم.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
22 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..يجب على الدولة أن تقوم بقانون لمن سولت له نفسه بحفر بئر بدون رخصة البناء وكذالك من ترك البئر مفتوحا بدون باب لازم عليه غرامة مالية مع السجن ليكون عبرة لغيره ولمن تعدى حدود الله… وبهذه الطريقة نكون شيئا ما حاربنا هذه الكارثة الكبرى …
من المغرب أحر التعازي في وفات الطفل هثيم مسعود حيدر انا لله وانا اليه راجعون. يا ناس خدو حدركم وابعدو أطفالكم عن مخاطر البءران. لا نريد ضحايا أطفال آخرين مهما كانت جنسياتهم