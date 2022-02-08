بعد حادثة الطفل ريان.. وفاة طفل سقط في بئر بليبيا
هبة بريس - وكالات
توفي الطفل الليبي، هيثم مسعود حيدر، إثر سقوطه ظهر أول من أمس الأحد، في بئر سطحي، أي ما يعرف محليا بـ “الماجن” الخاص بأحد المساجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.
وقال والد الطفل في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يبحث عن ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولا يعرف وجهته ولا مصيره، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر، وفارق الحياة على إثر ذلك.
وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم، من منطقة دريانه في بنغازي، مستذكرين حادثة وفاة الطفل ريان، مطالبين السلطات بإغلاق هذه الآبار وداعين الأباء الى مراقبة أبنائهم.
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7 تعليقات
يجب على الحكومة أن تقوم باغلاق جميع الآبار المهجورة ؛ لتضع حدا لهذه الكوارث التي يذهب ضحايا الابرياء الاطفال …رحم الله هذا الطفل الذي سقط في هذآ البئر إن لله وإن إليه راجعون.
يجب إرسال المساعد لعائلة هذآ الطفل وجزاكم الله خيرا على فعل الخير..
هذا نداء لكل عربي واجنبي ان تغلق الآبار المهجورة حتى لانعرض أطفالنا للخطر.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ..ريان هاهو طائر اخر جاء عندك سقط في البئر ولكن للاسف الشديد غادر الحياة على الحين.. اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
هد الشيئ غير معقول الناس تتجعل من الغلط الابوين و الاهمال الطفل اللي يقع في البيئر و الان مجموعة من الاطفال يقلدون الطفل ريان و يقعو في البيئر و في تظرهم انها لعبة و كانهم ابطال و معجزة و في الحقيقة انها جريمة الاهمال من طرف الابوين و يجيب محاسبة الابوين ام الطفل فهو غير الضحية و لا حولا ولا قوة اللى بالله العالي العطيم .
ارجوكم ان تنتبهوا لأطفالكم ربما صدمتهم فاجعة ريان الذي ترك لنا حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا..ولا تتركوا أولادكم يقلدون ريان.. انتبهوا جيدا انها ليسة لعبة إنها الحقيقة المرة… ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
العيب يرجع إلى الوالدين لأنهم لم يحرسوا ابنائهم عن هذا الخطر الذي يحيط به.. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.